Белорусские атлеты завоевали 9 медалей в стартовый день чемпионата Европы по самбо

В Сербии стартовал чемпионат Европы по самбо с участием белорусских атлетов. Соревнования проходят сразу в трех возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По итогам первого дня определились победители и призеры в 16 весовых категориях у юношей и девушек до 18 лет. В копилке наших атлетов 9 наград, среди которых и одна наивысшей пробы. Золото у Игоря Мироевского. Серебряную награду завоевал Владислав Норка. Кроме этого, у белорусов 7 бронзовых медалей – 3 у юношей и 4 у девушек.

Сегодня, 16 сентября, будет разыграно еще 14 комплектов медалей. В турнире принимают участие самбисты из 24 стран.