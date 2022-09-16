Прямой эфир

Белорусские атлеты завоевали 9 медалей в стартовый день чемпионата Европы по самбо

16 сентября 2022 13:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сербии стартовал чемпионат Европы по самбо с участием белорусских атлетов. Соревнования проходят сразу в трех возрастных категориях, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские атлеты завоевали 9 медалей в стартовый день чемпионата Европы по самбо-1

По итогам первого дня определились победители и призеры в 16 весовых категориях у юношей и девушек до 18 лет. В копилке наших атлетов 9 наград, среди которых и одна наивысшей пробы. Золото у Игоря Мироевского. Серебряную награду завоевал Владислав Норка. Кроме этого, у белорусов 7 бронзовых медалей – 3 у юношей и 4 у девушек.

Сегодня, 16 сентября, будет разыграно еще 14 комплектов медалей. В турнире принимают участие самбисты из 24 стран.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гребцы завоевали 3 золота в третий день Кубка губернатора Приморского края
16 сентября 2022 13:31

Белорусские гребцы завоевали 3 золота в третий день Кубка губернатора Приморского края

2 дисциплины – 2 золота. Как выступили белорусские стрелки в Кубке России?
15 сентября 2022 21:06

2 дисциплины – 2 золота. Как выступили белорусские стрелки в Кубке России?

В Минске сошлись в схватке борцы из 5 стран мира на турнире имени Александра Медведя
15 сентября 2022 20:12

В Минске сошлись в схватке борцы из 5 стран мира на турнире имени Александра Медведя