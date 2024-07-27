Белорусская велогонщица Терех заняла 29-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде

На Олимпийских играх в Париже набирает обороты борьба за награды. 27 июля в одном из финалов приняла участие и белорусская велогонщица Анна Терех. В гонке с раздельным стартом она заняла 29-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Маршрут протяженностью 32 километра и 400 метров начался у Дома инвалидов и закончился на мосту Александра III. Наша спортсменка преодолела его за 44 минуты и 57 секунд. Победительнице, австралийке Грейс Браун, она уступила более чем пять минут. 4 августа Терех выступит в групповой гонке.