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Белорусская велогонщица Терех заняла 29-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде

27 июля 2024 17:50
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На Олимпийских играх в Париже набирает обороты борьба за награды. 27 июля в одном из финалов приняла участие и белорусская велогонщица Анна Терех. В гонке с раздельным стартом она заняла 29-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская велогонщица Терех заняла 29-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-1

Маршрут протяженностью 32 километра и 400 метров начался у Дома инвалидов и закончился на мосту Александра III. Наша спортсменка преодолела его за 44 минуты и 57 секунд. Победительнице, австралийке Грейс Браун, она уступила более чем пять минут. 4 августа Терех выступит в групповой гонке.

Белорусская велогонщица Терех заняла 29-е место в индивидуальной гонке на Олимпиаде-4

Отметим, сегодня заезд в индивидуальной гонке был осложнен погодными условиями. Из-за проливного дождя в Париже асфальт оказался запредельно скользким, что привело к неоднократным падениям спортсменок и даже сервис-мэнов.

# Олимпиада 2024 # Анна Терех

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