Белорусская сборная на Евроиграх в Баку в медальном зачете занимает 4-е место

Новости Беларуси. Увесистая копилка наград белорусской сборной на Европейских играх. Еще две бронзовые медали завоевали белорусские спортсмены на престижных соревнованиях. Отличились гимнастки в многоборье в групповых упражнениях и Виктория Чайка. Она завоевала медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Таким образом, в активе белорусской сборной уже 15 наград.

Стрелковый центр в Баку ввели в строй всего полгода назад. Это одна из самых новых арен, принимающих соревнования Европейских игр.

Во вторник, 16 июня, здешний пьедестал облюбовал Виталий Бубнович, которому не было равных в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Утром среды, 17 июня мы снова могли рассчитывать на «золото» — на огневой рубеж вышла Виктория Чайка. Увы, дотянуться до высшей ступени подиума не удалось — в квалификации представительница Беларуси показала второй результат, а в финале стала третьей. Борьба за «золото» на решающем отрезке развернулась между Зораной Арунович из Сербии и испанкой Соней Франке. Итогом этого противостояния стала победа балканской девушки. Виктория Чайка отстала от неё более чем на 22 очка и довольствовалась бронзой.

Виктория Чайка, бронзовый призер Европейских игр в Баку:

Ажиотаж большой. Атмосфера, я бы сказала, олимпийских игр. Я это расцениваю как тренировку к олимпийским играм.

Еще и лицензию сегодня получилось взять. Очень хорошо. Передам большое спасибо моей семье, моему мужу за поддержку. Они сейчас остались с 3-месячным малышом. Без вас не было бы ни медали, ни лицензии.

Вскоре приятные для белорусов новости пришли и из гимнастической арены. Здесь награды в групповых упражнениях разыгрывали «художницы». По итогам многоборья секстет в составе Ксении Челдышкиной, Анны Дуденковой, Валерии Пищелиной, Арины Цицилиной, Марии Кадобиной и Александры Наркевич показал третий результат, пропустив вперёд представительниц Израиля и России.

Анна Дуденкова, бронзовый призер Европейских игр в Баку:

Очень ответственное было для нас выступление. Это первые Европейские игры, можно сказать, репетиция олимпийских игр. Конечно, получить медаль на таких состязаниях очень приятно.

Белорусская команда продолжает удерживаться в первой пятёрке медального зачёта Европейских игр. Не исключено, что 18 июня она поднимется еще выше. Медальными могут стать сразу несколько видов, среди которых в первую очередь пулевая стрельба.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь и советник НОК Беларуси:

Прошло 6 соревновательных дней — в копилке белорусской команды 15 медалей: 5 золотых, одна серебряная и 9 бронзовых. Впереди еще 11 дней, где спортсмены будут состязаться и бороться за медали. Завтра мы возлагаем наши надежды на велоспорт, на пулевую стрельбу, спортивную гимнастику, прыжки в воду, вольную борьбу.