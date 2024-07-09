Белорусская федерация футбола определила лучших игроков ЧБ

Равных не было форварду «Гомеля» Джуниору Эффаге. В домашнем поединке с «Арсеналом» футболист оформил голевой дубль и дважды ассистировал партнерам. Гомельчане одержали убедительную победу (5:0), а сам Эффаге догнал лидера бомбардирской гонки Егора Корцова из брестского «Динамо» – сейчас у нападающих по 10 забитых мячей.

Самым красивым в туре признан гол полузащитника минского «Динамо» Павла Седько. Его эффектный дальний удар принес минчанам победу над брестскими одноклубниками и позволил столичной команде выиграть первый круг чемпионата. Продолжится турнир в начале августа, а на этой неделе лидеры белорусского футболу начнут выступление в еврокубках.