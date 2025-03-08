«Юность» на домашнем льду обыграла оршанский «Локомотив». Хозяева вышли вперед на 11-й минуте усилиями Александра Кулагина, однако довольно скоро Евгений Оксентюк восстановил паритет, а Максим Субботин обеспечил гостям преимущество. Во второй 20-минутке Владимир Ровба сравнял цифры на табло. В заключительной трети также наблюдалась неуступчивая борьба. Команды еще по два раза поразили ворота друг друга, и игра перешла в овертайм, где победу столичному коллективу принес Павел Куликов. Как итог – 5:4 в пользу подопечных Сергея Стася.

Не менее зрелищным получилось и полесское дерби. Действующий чемпион Беларуси «Металлург» гостил у «Гомеля». Первая треть завершилась минимальным преимуществом «сталеваров». Во втором периоде «рыси» сумели отыграться. В заключительном отрезке шайба по разу побывала в воротах каждой из команд. На определение победителя вновь потребовался овертайм. И только во второй дополнительной 20-минутке «Гомель» вырвал победу – 3:2. Серия продлится до четырех викторий одной из дружин.