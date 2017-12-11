Белоруски заняли 7-е место в биатлонной эстафете в Хохфильцене

Новости мира. В австрийском Хохфильцене завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Воскресную соревновательную программу заполнили две эстафетные гонки.

Внимание белорусских болельщиков привлекала в первую очередь женская. На стартовом этапе Надежда Скардино выступила очень хорошо, затратив лишь один дополнительный патрон и передав эстафету Ирине Кривко второй. Увы, Ирине не хватило стабильности: при идеальной стрельбе на «лёжке» она отхватила сразу два штрафных круга на «стойке».



Надежда Писарева и Дарья Домрачева на своих этапах сделали все возможное, чтобы вернуть Беларусь в десятку, и на финише наша команда в итоге была седьмой. А победа досталась немкам.