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Белоруска Юлия Апанасович вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

22 марта 2023 13:04
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Белоруска Юлия Апанасович выиграла медаль чемпионата мира по боксу – турнир близится к развязке в Индии – но какого именно будет достоинства награда, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Юлия Апанасович вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу-1

Наша спортсменка вышла в полуфинал, что гарантировало ей как минимум бронзу. В 1/4 финала Апанасович не оставила шансов представительнице Непала Тели. Судьи были единогласны – победа белоруски 5:0. Также в утренней сессии повторить успех землячки попытается Виктория Кебикова. Она боксирует с хозяйкой форума Савити.

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# Мировой бокс # Юлия Апанасович # Виктория Кебикова # Фотофакт

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