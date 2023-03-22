Белоруска Юлия Апанасович вышла в полуфинал чемпионата мира по боксу

Белоруска Юлия Апанасович выиграла медаль чемпионата мира по боксу – турнир близится к развязке в Индии – но какого именно будет достоинства награда, пока неизвестно, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша спортсменка вышла в полуфинал, что гарантировало ей как минимум бронзу. В 1/4 финала Апанасович не оставила шансов представительнице Непала Тели. Судьи были единогласны – победа белоруски 5:0. Также в утренней сессии повторить успех землячки попытается Виктория Кебикова. Она боксирует с хозяйкой форума Савити.