Белоруска Анна Мачехина завоевала бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам в Подмосковье

Белоруска Анна Мачехина завоевала бронзу на «Красногорской лыжне», которая завершилась в Подмосковье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу старта завершали спринтерские гонки классическим стилем. У женщин первой финишировала Анастасия Кириллова, серебро в активе еще одной россиянки Дарьи Непряевой. А вот бронзовая награда на счету нашей спортсменки Анны Мачехиной. Четвертое место заняла белоруска Анна Королева.