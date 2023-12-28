Прямой эфир

Белоруска Анна Мачехина завоевала бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам в Подмосковье

28 декабря 2023 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белоруска Анна Мачехина завоевала бронзу на «Красногорской лыжне», которая завершилась в Подмосковье, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Анна Мачехина завоевала бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам в Подмосковье-1

Программу старта завершали спринтерские гонки классическим стилем. У женщин первой финишировала Анастасия Кириллова, серебро в активе еще одной россиянки Дарьи Непряевой. А вот бронзовая награда на счету нашей спортсменки Анны Мачехиной. Четвертое место заняла белоруска Анна Королева.

# Зимние виды спорта

Другие новости рубрики

Все новости
Гандбольный «Кронон» из Гродно обыграл «Аистов Китая» в последнем поединке ЧБ в 2023-м
28 декабря 2023 14:58

Гандбольный «Кронон» из Гродно обыграл «Аистов Китая» в последнем поединке ЧБ в 2023-м

«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ
28 декабря 2023 14:57

«Динамо-Молодечно» дома очень крупно разгромило «Неман» – результаты матчей хоккейного ЧБ

Канадский нападающий с опытом в НХЛ Таннер Фриц будет играть за минское «Динамо»
28 декабря 2023 14:57

Канадский нападающий с опытом в НХЛ Таннер Фриц будет играть за минское «Динамо»