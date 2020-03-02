Белоруска Анна Карасёва в паре с лошадью Зодиак стала второй на международном турнире по выездке

Новости Беларуси. Анна Карасёва в паре с лошадью по кличке Зодиак завоевала серебро международного турнира по выездке уровня 5-ти звезд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стоит отметить, что на такие соревнования наша спортсменка впервые получила именное приглашение. В первый день турнира Анна и Зодиак показали пятый результат в программе «Большой приз». В программе «Большой приз специальный» белорусскому дуэту удалось проявить себя еще лучше: второе место.

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Победителю соревнований – паре из Ирландии – Карасева с Зодиаком уступили меньше 1 %. Бронзу завоевали представители Германии.