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Белоруска Анастасия Гучок стала чемпионкой Европы по борьбе

21 марта 2013 10:40
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Новости Грузии. Медали всех достоинств завоевали белорусы на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в эти дни в Тбилиси. Высшей награды удостоилась накануне Анастасия Гучок.

Ранее медалями отметились Александр Контоев (в весовой категории до 66 кг, «бронза») и Владислав Андреев (в весе до 55 кг, «серебро»).

21 марта, в третий день соревнований, продут турниры по вольной борьбе. В весовых категориях до 74 и 120 кг, а также поединки женщин в категориях до 55 и 67 кг. В этих весах на ковы выходят наши атлеты Али Шабанов, Вадим Шведов, Залина Седакова, Екатерина Левченко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Борьба

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