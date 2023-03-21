Белоруска Алла Ивашкевич выбыла из чемпионата мира по боксу в Индии

В индийском Нью-Дели продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во вторник, 21 марта, белорусские поклонники этого вида спорта болели за единственную белоруску Аллу Ивашкевич. В весовой категории до 60 килограммов в 1/8 финала она встречалась с представительницей Алжира Хелиф Хаджила и уступила 0:5. Таким образом, борьбу за медали на турнире в четвертьфиналах продолжат две белоруски – Юлия Апанасович и Виктория Кебикова.