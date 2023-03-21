Прямой эфир

Белоруска Алла Ивашкевич выбыла из чемпионата мира по боксу в Индии

21 марта 2023 19:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В индийском Нью-Дели продолжается чемпионат мира по боксу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Алла Ивашкевич выбыла из чемпионата мира по боксу в Индии-1

Во вторник, 21 марта, белорусские поклонники этого вида спорта болели за единственную белоруску Аллу Ивашкевич. В весовой категории до 60 килограммов в 1/8 финала она встречалась с представительницей Алжира Хелиф Хаджила и уступила 0:5. Таким образом, борьбу за медали на турнире в четвертьфиналах продолжат две белоруски – Юлия Апанасович и Виктория Кебикова.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Женский бокс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Колосов – лучший игрок сезона минского «Динамо» по мнению болельщиков
21 марта 2023 16:02

Алексей Колосов – лучший игрок сезона минского «Динамо» по мнению болельщиков

Волейбол. «Строитель» проиграл «Нове» в российской Суперлиге
21 марта 2023 15:52

Волейбол. «Строитель» проиграл «Нове» в российской Суперлиге

Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать
21 марта 2023 15:46

Крэйг Вудкрофт об итогах работы ХК «Динамо-Минск»: я доволен тем, что нам удалось сделать