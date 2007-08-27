Белорус показал лучший результат сезона в мире в метании молота

Золотая медаль на чемпионате мира по легкой атлетике в японской Осаке! Иван Тихон одержал победу в метании молота.

Решающей для нашего молотобойца оказалась последняя шестая попытка, в которой он послал спортивный снаряд на отметку 83 метра 63 сантиметра. Это лучший результат сезона в мире.

Таким образом, в активе белорусских легкоатлетов три медали - золото Ивана Тихона, серебро Надежды Остапчук и бронза Андрея Михневича. Еще один белорусский молотобоец - Вадим Девятовский, занял в сегодняшнем финале четвертое место.

С золотой медалью чемпионата мира по легкой атлетике Ивана Тихона поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко: "Твои стабильность, уверенность в себе, духовная и физическая закалка - это, несомненно, хороший ориентир для всех белорусских спортсменов", - отметил глава государства в поздравительной телеграмме.

Александр Лукашенко пожелал всей национальной команде по легкой атлетике удачи на спортивных пьедесталах и новых чемпионских достижений.