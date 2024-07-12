Белорус Максим Марук занял третье место на домашнем этапе «Кубка Леднёва»

В столице близится к завершению третий этап «Кубка Павла Леднева» по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 12 июля, определились победитель и призеры в мужском турнире.
В столице близится к завершению третий этап «Кубка Павла Леднева» по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня, 12 июля, определились победитель и призеры в мужском турнире.
Викторию праздновал Кирилл Мануйло из Самарской области России. Лучшим среди наших атлетов стал Максим Марук, который замкнул тройку сильнейших. Отметим, перед заключительным видом, лазер-раном, наш спортсмен лидировал. Но, к сожалению, сохранить «золотую» позицию ему не удалось. Прошлогодний чемпион финала Кубка белорус Илья Полозков остановился в шаге от пьедестала.
Максим Марук, бронзовый призер третьего этапа «Кубка Павла Леднева» по современному пятиборью:
В целом скажу, что доволен я своим фехтованием. Это мой коронный вид, и скажу, что провел его супер. Давно так не фехтовал. На 6 поражений здесь, на этапах «Кубка Леднева», никто так не фехтовал, поэтому я просто показал свой уровень, на что готов. Но если бы показал стрельбу хорошую, как я могу стрелять, скорее всего, я бы и выиграл. Но это все если бы да кабы. То тогда был бы в целом всем соревнованием доволен.
13 июля на минском этапе определятся сильнейшие у женщин. В финале за награды поборются 8 белорусских спортсменок и 10 представительниц России.