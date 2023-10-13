Белорус Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира в Китае

Егор Герасимов продолжает победное шествие по кортам челленджера в Китае. Наш земляк ранним утром пробился в полуфинал одиночки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В полуфинал, но более крупного турнира категории 250 вышла и Александра Саснович. Она и представительница Грузии Оксана Калашникова, нанесли поражение другой международной паре – Лохофф/Перрен – 7:5, 6:2. Также в полуфинал пробилась другая отечественная теннисистка – Лидия Морозова. Она объединила усилия с полькой Катажиной Питер и первенствовала в двух сетах, завоевав право сыграть в квартете лучших.