Белорус Денис Марчук замкнул топ-10 на многодневной велогонке в Москве

В столице России прошел заключительный этап многодневной велогонки «Пять колец Москвы». Спортсмены преодолели почти 150 километров по олимпийской трассе в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лучшее время среди белорусов показал Денис Марчук, который замкнул десятку сильнейших. Василий Строков стал 16-м, Сергей Шевченко – 23-й, Никита Тур, который долгое время шел в лидерах, финишировал 27-м. Победителем гонки стал представитель Орловской области России Илья Щегольков.