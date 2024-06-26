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Белорус Денис Марчук замкнул топ-10 на многодневной велогонке в Москве

26 июня 2024 13:40
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В столице России прошел заключительный этап многодневной велогонки «Пять колец Москвы». Спортсмены преодолели почти 150 километров по олимпийской трассе в Крылатском, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Денис Марчук замкнул топ-10 на многодневной велогонке в Москве-1

Лучшее время среди белорусов показал Денис Марчук, который замкнул десятку сильнейших. Василий Строков стал 16-м, Сергей Шевченко – 23-й, Никита Тур, который долгое время шел в лидерах, финишировал 27-м. Победителем гонки стал представитель Орловской области России Илья Щегольков.

# Велоспорт # Денис Марчук

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