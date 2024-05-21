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Белорус Абубакар Хаслаханов вышел в финал чемпионата Европы по борьбе

21 мая 2024 17:49
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На молодежном чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Баку, успешно выступает Абубакар Хаслаханов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Абубакар Хаслаханов вышел в финал чемпионата Европы по борьбе-1

В весовой категории до 97 килограммов он уже провел три поединка и во всех одержал виктории. В полуфинальной схватке белорусский борец был сильнее финна Апо Витала со счетом 6:2. 22 мая в финале он оспорит золото первенства с представителем России Магомедом Муртазалиевым. Еще один белорус Илья Мелещик в схватке за бронзу потерпел поражение от Лачина Валиева из Азербайджана – 1:3. Шансы на медаль сохраняет Денис Виторой в категории до 60 килограммов.

# Борьба # Абубакар Хаслаханов

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