Белорус Абубакар Хаслаханов вышел в финал чемпионата Европы по борьбе

В весовой категории до 97 килограммов он уже провел три поединка и во всех одержал виктории. В полуфинальной схватке белорусский борец был сильнее финна Апо Витала со счетом 6:2. 22 мая в финале он оспорит золото первенства с представителем России Магомедом Муртазалиевым. Еще один белорус Илья Мелещик в схватке за бронзу потерпел поражение от Лачина Валиева из Азербайджана – 1:3. Шансы на медаль сохраняет Денис Виторой в категории до 60 килограммов.