Белорусские стрелки завоевали очередные награды всероссийских соревнований

Отличились юниорки в пневматическом пистолете с 10 метров. Лучшей стала Екатерина Иванова. Немного ей уступила другая подруга по команде Ульяна Даниленко. Для этой спортсменки нынешний успех стал вторым. Ранее она победила в малокалиберном оружии. На данный момент у наших снайперов в активе 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.