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Белорусские стрелки завоевали очередные награды всероссийских соревнований

21 мая 2024 13:28
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Золото и серебро завоевали белорусские стрелки в 7-й день всероссийских соревнований среди пулевиков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские стрелки завоевали очередные награды всероссийских соревнований-1

Отличились юниорки в пневматическом пистолете с 10 метров. Лучшей стала Екатерина Иванова. Немного ей уступила другая подруга по команде Ульяна Даниленко. Для этой спортсменки нынешний успех стал вторым. Ранее она победила в малокалиберном оружии. На данный момент у наших снайперов в активе 14 медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые.

# Спортивные соревнования

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