Минское «Динамо» заняло 12-е место в рейтинге КХЛ

Минское «Динамо» обосновалось на 12-м месте рейтинга КХЛ. Показатель рассчитывается не только по спортивному показателю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В зачет также идут бюджетная деятельность, работа с аудиторией, коммерческая составляющая и другие параметры. Во главе классификации обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Далее располагаются СКА и «Ак Барс». Что касается белорусов, то за год наш клуб добился прогресса в посещаемости и доходов от реализации питания и билетной программы.