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Минское «Динамо» заняло 12-е место в рейтинге КХЛ

21 мая 2024 13:28
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Минское «Динамо» обосновалось на 12-м месте рейтинга КХЛ. Показатель рассчитывается не только по спортивному показателю, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» заняло 12-е место в рейтинге КХЛ-1

В зачет также идут бюджетная деятельность, работа с аудиторией, коммерческая составляющая и другие параметры. Во главе классификации обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Далее располагаются СКА и «Ак Барс». Что касается белорусов, то за год наш клуб добился прогресса в посещаемости и доходов от реализации питания и билетной программы.

# Хоккей

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