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Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике

21 мая 2024 17:48
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В первый соревновательный день командного чемпионата России по легкой атлетике успешно выступили белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике-1

Весь пьедестал почета на дистанции 100 метров с барьерами заняли наши девушки. Вне конкуренции с результатом 12 целых 82 сотых секунды была Эльвира Граборенко. Серебро у Русланы Романовской. Бронзовым призером стала Светлана Парахонько.

Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике-4

В секторе прыжков в длину у женщин интрига сохранялась до последнего. В первой попытке в исполнении нашей Виолетты Скворцовой была сделана заявка на золото. Белоруска прыгнула на 6 метров 50 сантиметров. Но россиянка Елена Соколова превзошла результат Виолетты – 6 метров 61 сантиметр. И лишь в последней попытке наша спортсменка вернула себе лидерство и золотую награду. Чемпионский результат – 6 метров 64 сантиметра. Еще одно золото нашей команде принесла Елена Соболева в метании диска – 72 метра 11 сантиметров. Всего в активе белорусов в первый день три золотых, семь серебряных и одна бронзовая медаль.

# Легкая атлетика # Эльвира Граборенко # Руслана Романовская # Светлана Парахонько

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