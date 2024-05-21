Белорусы взяли 11 наград в первый день командного чемпионата России по лёгкой атлетике

В первый соревновательный день командного чемпионата России по легкой атлетике успешно выступили белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первый соревновательный день командного чемпионата России по легкой атлетике успешно выступили белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Весь пьедестал почета на дистанции 100 метров с барьерами заняли наши девушки. Вне конкуренции с результатом 12 целых 82 сотых секунды была Эльвира Граборенко. Серебро у Русланы Романовской. Бронзовым призером стала Светлана Парахонько.
В секторе прыжков в длину у женщин интрига сохранялась до последнего. В первой попытке в исполнении нашей Виолетты Скворцовой была сделана заявка на золото. Белоруска прыгнула на 6 метров 50 сантиметров. Но россиянка Елена Соколова превзошла результат Виолетты – 6 метров 61 сантиметр. И лишь в последней попытке наша спортсменка вернула себе лидерство и золотую награду. Чемпионский результат – 6 метров 64 сантиметра. Еще одно золото нашей команде принесла Елена Соболева в метании диска – 72 метра 11 сантиметров. Всего в активе белорусов в первый день три золотых, семь серебряных и одна бронзовая медаль.