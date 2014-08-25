Беларусь завоевала 5 золото на юношеской Олимпиаде в Нанкине

Новости Беларуси. Пятое белорусское золото юношеской Олимпиады в Нанкине. Лучшей в метании копья стала белоруска Анна Тарасюк. Таким образом, в копилке белорусской команды стало 8 наград — 5 золотых и 3 серебряные.

Айван с пяти лет с теннисной ракеткой в руках. О том, что когда-то жизнь связал со спортом, юноша не жалеет. Сегодня парень с надеждой смотрит на свое профессиональное будущее. Вдохновляют юного спортсмена выдающееся результаты известных белорусских теннисистов.

Чтобы попасть в большой спорт, Айвану сначала нужно войти в юношескую сборную, затем в разряд молодых спортсменов. И если первый рубеж преодолеть проще, то помериться силами и одолеть действующих чемпионов мира и олимпийцев не так-то просто. Именно на этом этапе отсеивается большинство. И все же сильнейшие остаются.

Елена Ярышко, тренер по теннису:

В возрасте 12-16 лет это скамейка широка. Потом сложнее. Многие травмированы. Многим, особенно девочкам, надоедает, хочется на свидания ходить, на танцы. Быть только в спорте очень тяжело, но без этого в спорте ничего не добьешься.

О том, что подающие надежду спортсмены есть, говорят результаты юношеской олимпиады. В том же теннисе 17-летняя Ирина Шиманович уже успела показать себя. Накануне в копилку юношеской сборной Беларуси девушка в составе интернациональной теннисной пары положила золотую медаль. На счету у спортсменки также серебро в одиночном разряде.

Владимир Шиманович, тренер:

Мы, конечно, надеемся, что попадем на взрослую олимпиаду. Она будет через 2 года. По ее функциональным возможностям, по ее желанию это вполне реально.

Всего на счету белорусской сборной 8 медалей. 5 из них — золотых. Первая награда высшей пробы у белорусов — в академической гребле. К слову, по статистике каждый год на различных соревнованиях этот вид спорта приносит белорусской сборной около пяти медалей. И вот еще одно достойно выступление команды на юношеской олимпиаде. Такой золотой результат говорит сам за себя: замена именитой Екатерины Карстен уже подрастает.

За последний год численный состав юниорской сборной значительно вырос. В этом заслуга как профессионального тренерского состава, так и качественной спортивной базы.

Людмила Кашкалда, начальник отдела спортивного резерва министерств спорта и туризма Республики Беларусь:

Расширяются корты в Республиканском центре по теннису. Несколько детско-юношеских спортивных школ вводится новая база. Ждем открытия центра фристайла.

Так называемая скамейка запасных — у белорусов достойная. Вопрос только в том, смогут ли ребята достичь вершин уже в большом спорте? Результат зависит уже от личных усилий каждого спортсмена, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.