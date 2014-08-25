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Беларусь завоевала 5 золото на юношеской Олимпиаде в Нанкине

25 августа 2014 18:59
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Новости Беларуси. Пятое белорусское золото юношеской Олимпиады в Нанкине. Лучшей в метании копья стала белоруска  Анна Тарасюк. Таким образом, в копилке белорусской команды стало 8 наград — 5 золотых и 3 серебряные.

Айван с пяти лет с теннисной ракеткой в руках. О том, что  когда-то жизнь связал со спортом, юноша не жалеет. Сегодня парень с надеждой смотрит на свое профессиональное будущее. Вдохновляют юного спортсмена выдающееся результаты известных белорусских теннисистов.

Чтобы попасть в большой спорт, Айвану сначала нужно войти в  юношескую сборную, затем в разряд молодых спортсменов. И если первый рубеж преодолеть проще, то помериться силами и одолеть действующих чемпионов мира и олимпийцев не так-то просто. Именно на этом этапе отсеивается большинство. И все же сильнейшие остаются. 

Елена Ярышко, тренер по теннису:
В возрасте 12-16 лет это скамейка широка. Потом сложнее. Многие травмированы. Многим, особенно девочкам, надоедает, хочется на свидания ходить, на танцы. Быть только в спорте очень тяжело, но без этого в спорте ничего не добьешься.      

О том, что подающие надежду спортсмены есть, говорят результаты юношеской олимпиады. В том же теннисе 17-летняя Ирина Шиманович уже успела показать себя. Накануне в копилку юношеской сборной Беларуси девушка  в составе  интернациональной теннисной пары  положила золотую медаль. На счету у спортсменки также  серебро  в одиночном разряде.

Владимир Шиманович, тренер:
Мы, конечно, надеемся, что попадем на взрослую олимпиаду. Она будет через 2 года. По ее функциональным возможностям, по ее желанию это вполне реально.    

Всего на счету белорусской сборной 8 медалей. 5 из них — золотых. Первая награда высшей пробы у белорусов —  в академической гребле. К слову, по  статистике каждый год на различных соревнованиях этот вид спорта приносит  белорусской сборной  около пяти медалей. И вот еще одно достойно выступление  команды на юношеской олимпиаде. Такой золотой результат говорит сам за себя: замена именитой Екатерины Карстен  уже подрастает.

За последний год численный состав юниорской сборной  значительно вырос. В этом заслуга  как профессионального тренерского состава, так и  качественной спортивной базы.

Людмила Кашкалда, начальник отдела спортивного резерва министерств спорта и туризма Республики Беларусь:
Расширяются корты в Республиканском центре по теннису. Несколько детско-юношеских спортивных школ вводится новая база. Ждем открытия центра фристайла.   

Так называемая скамейка запасных  — у белорусов достойная.   Вопрос только в том, смогут ли ребята достичь вершин уже в большом спорте?  Результат зависит уже от личных усилий каждого спортсмена, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Белорусские спортсмены # Елена Ярышко # Владимир Шиманович # Людмила Кашкалда

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