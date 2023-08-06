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«Беларусь всегда славилась кадрами». Президент НОК встретился с главой международного комитета «Дети Азии»

06 августа 2023 11:14
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Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК сегодня, 6 августа, состоялась встреча Виктора Лукашенко и главы международного комитета «Дети Азии» Владимира Максимова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подвели итоги участия юных белорусов в прошедшем зимнем мультифоруме в Кузбассе, а также обсудили расширение взаимодействия и реализацию совместных проектов.

«Беларусь всегда славилась кадрами». Президент НОК встретился с главой международного комитета «Дети Азии»-1

На Играх «Дети Азии» уникальная образовательная программа «Путь к Олимпу» нашла отклик у всех участников старта. Она нацелена на продвижение олимпийских принципов и чистого спорта, а также укрепление дружественных отношений между атлетами. Стороны планируют и дальше развивать этот проект. Также на встрече поднимался вопрос о подготовке нашей команды к VIII летним Играм «Дети Азии». Турнир пройдет в 2024 году в Якутске.

«Беларусь всегда славилась кадрами». Президент НОК встретился с главой международного комитета «Дети Азии»-3

Владимир Максимов, глава международного комитета «Дети Азии»:
Обговорили планы совместного поступательного движения вперед для того, чтобы больше детей занималось спортом и специалисты в том числе обменивались со своими коллегами из других стран Азии. Беларусь всегда славилась своими кадрами, тренерскими кадрами. Я, можно сказать, сам человек, который прошел и которому любовь к спорту привил человек из Беларуси – директор спортивной школы моей, в котором я вырос.

Глава международного комитета «Дети Азии» находится в нашей стране в связи с проведением II Игр стран СНГ. Он планирует посетить спортивные объекты и обменяться опытом в проведении подобных крупных мероприятий.

# Государственная политика в области спорта # Виктор Лукашенко

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