«Беларусь U-23» – триумфатор женского турнира единой Континентальной лиги по баскетболу 3 на 3

Елена Титовец, Ульяна Скиба, Полина Верабей и Анастасия Бабак уверенно продвигались по турнирной сетке, обыгрывая более титулованных оппоненток. В частности, в полуфинале были повержены фаворитки турнира и обладательницы Кубка Дружбы баскетболистки «Самары». Все старания увенчались выходом в финал, где наши девушки красиво разобрались с дружиной из Санкт-Петербурга – 20:14. При этом Полина Верабей была признана самым ценным игроком турнира. Сама победа во многом сенсационная, но очень важная. Она должна добавить уверенности нашим девушкам перед II Играми стран СНГ. Отметим, 17 мая за награды турнира поборется мужская команда «Минск-Беларусь».