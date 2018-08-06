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Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале

06 августа 2018 13:10
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по бамперболу в Витебске Артём Прудников

Есть ли правила в бамперболе?

Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале-1

Артём Прудников, организатор соревнований по бамперболу в Витебске:
Есть, их несколько. Нельзя толкать участника ногами и бить в спину. Это – единственное, что есть.

А так – полностью свободные действия.

Мяч управляется ногами? Как в футболе?

Артём Прудников:
Ногами, только ногами. Потому что свободны, действительно, только ноги.

А игроки делятся на нападающих, защитников?

Артём Прудников:
Максимальное количество человек – 8. Поэтому деления никакого нет.

Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале-4

А по командам как отличаются? Цвет мячей у одной команды одинаковый?

Артём Прудников:
Цвет мячей.

В среднем, сколько забивается голов за один матч? Какой счёт – нормальный? Вот, в футболе 2:1 – нормальный, в баскетболе – 60:70. У вас, в среднем, какие цифры?

Артём Прудников:
Зависит от подготовленности команды. В целом, 2:5, 2:1 – где-то так.

Мы готовим какую-то команду, чтоб она стала представлять нашу страну. То есть, уже в других странах проходят какие-то чемпионаты, соревнования. Какая страна исторически считается сильной по бамперболу? С кем нам предстоит бороться, в первую очередь?

Артём Прудников:
Пока что тяжело сказать. Сейчас активно идёт подготовка у Казахстана и Польши.

Я думаю, всё-таки, Польша.

Когда будут ближайшие соревнования?

Артём Прудников:
Ближайшие будут в конце августа, число ещё неизвестно. Мы хотим создать, действительно, сильную команду, способную отстоять честь нашей страны.

Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале-7

Чем больше человек весит, тем более он удачен, как спортсмен?

Артём Прудников:
Я бы не сказал, что это так. Потому что у нас была очень сильная команда, занимающаяся в зале. И, к сожалению, она заняла почти последнее место.

Притом, что они были все очень массивные ребята?

Артём Прудников:
Это был их минус.

Они были очень массивные.

Они быстрее устают? Там же парилка?

Артём Прудников:
Да.

А вы туда что-то с собой берёте? Водичку, например?

Артём Прудников:
Водичку.

Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале-10

Это – травматичная игра?

Артём Прудников:
На самом деле, это безопаснее обычного футбола. Поэтому, в целом – нет. Единственное, у кого повышенное давление, тем, конечно же, нельзя.

А есть ещё какие-то противопоказания? Люди с маленьким весом не могут играть в бампербол, потому что могут улететь очень далеко.

Артём Прудников:
Единственное, да, действительно, слишком маленький вес может стать такой причиной, почему не стоит участвовать.

А игроки команды как-то друг с другом общаются? Изнутри мяча же не слышно ничего.

Артём Прудников:
 Да, действительно, плохо слышно. Но, тем не менее, слышно.

Поэтому они могут вести общение свободно.

# Белорусские спортсмены # Артём Прудников

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