Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по бамперболу в Витебске Артём Прудников
Есть ли правила в бамперболе?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по бамперболу в Витебске Артём Прудников
Есть ли правила в бамперболе?
Артём Прудников, организатор соревнований по бамперболу в Витебске:
Есть, их несколько. Нельзя толкать участника ногами и бить в спину. Это – единственное, что есть.
А так – полностью свободные действия.
Мяч управляется ногами? Как в футболе?
Артём Прудников:
Ногами, только ногами. Потому что свободны, действительно, только ноги.
А игроки делятся на нападающих, защитников?
Артём Прудников:
Максимальное количество человек – 8. Поэтому деления никакого нет.
А по командам как отличаются? Цвет мячей у одной команды одинаковый?
Артём Прудников:
Цвет мячей.
В среднем, сколько забивается голов за один матч? Какой счёт – нормальный? Вот, в футболе 2:1 – нормальный, в баскетболе – 60:70. У вас, в среднем, какие цифры?
Артём Прудников:
Зависит от подготовленности команды. В целом, 2:5, 2:1 – где-то так.
Мы готовим какую-то команду, чтоб она стала представлять нашу страну. То есть, уже в других странах проходят какие-то чемпионаты, соревнования. Какая страна исторически считается сильной по бамперболу? С кем нам предстоит бороться, в первую очередь?
Артём Прудников:
Пока что тяжело сказать. Сейчас активно идёт подготовка у Казахстана и Польши.
Я думаю, всё-таки, Польша.
Когда будут ближайшие соревнования?
Артём Прудников:
Ближайшие будут в конце августа, число ещё неизвестно. Мы хотим создать, действительно, сильную команду, способную отстоять честь нашей страны.
Чем больше человек весит, тем более он удачен, как спортсмен?
Артём Прудников:
Я бы не сказал, что это так. Потому что у нас была очень сильная команда, занимающаяся в зале. И, к сожалению, она заняла почти последнее место.
Притом, что они были все очень массивные ребята?
Артём Прудников:
Это был их минус.
Они были очень массивные.
Они быстрее устают? Там же парилка?
Артём Прудников:
Да.
А вы туда что-то с собой берёте? Водичку, например?
Артём Прудников:
Водичку.
Это – травматичная игра?
Артём Прудников:
На самом деле, это безопаснее обычного футбола. Поэтому, в целом – нет. Единственное, у кого повышенное давление, тем, конечно же, нельзя.
А есть ещё какие-то противопоказания? Люди с маленьким весом не могут играть в бампербол, потому что могут улететь очень далеко.
Артём Прудников:
Единственное, да, действительно, слишком маленький вес может стать такой причиной, почему не стоит участвовать.
А игроки команды как-то друг с другом общаются? Изнутри мяча же не слышно ничего.
Артём Прудников:
Да, действительно, плохо слышно. Но, тем не менее, слышно.
Поэтому они могут вести общение свободно.