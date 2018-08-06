Бампербол в Беларуси: кто, как и зачем занимается. Все факты в одном материале

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организатор соревнований по бамперболу в Витебске Артём Прудников Есть ли правила в бамперболе?

Артём Прудников, организатор соревнований по бамперболу в Витебске:

Есть, их несколько. Нельзя толкать участника ногами и бить в спину. Это – единственное, что есть. А так – полностью свободные действия. Мяч управляется ногами? Как в футболе? Артём Прудников:

Ногами, только ногами. Потому что свободны, действительно, только ноги. А игроки делятся на нападающих, защитников? Артём Прудников:

Максимальное количество человек – 8. Поэтому деления никакого нет.

А по командам как отличаются? Цвет мячей у одной команды одинаковый? Артём Прудников:

Цвет мячей. В среднем, сколько забивается голов за один матч? Какой счёт – нормальный? Вот, в футболе 2:1 – нормальный, в баскетболе – 60:70. У вас, в среднем, какие цифры? Артём Прудников:

Зависит от подготовленности команды. В целом, 2:5, 2:1 – где-то так. Мы готовим какую-то команду, чтоб она стала представлять нашу страну. То есть, уже в других странах проходят какие-то чемпионаты, соревнования. Какая страна исторически считается сильной по бамперболу? С кем нам предстоит бороться, в первую очередь? Артём Прудников:

Пока что тяжело сказать. Сейчас активно идёт подготовка у Казахстана и Польши. Я думаю, всё-таки, Польша. Когда будут ближайшие соревнования? Артём Прудников:

Ближайшие будут в конце августа, число ещё неизвестно. Мы хотим создать, действительно, сильную команду, способную отстоять честь нашей страны.

Чем больше человек весит, тем более он удачен, как спортсмен? Артём Прудников:

Я бы не сказал, что это так. Потому что у нас была очень сильная команда, занимающаяся в зале. И, к сожалению, она заняла почти последнее место. Притом, что они были все очень массивные ребята? Артём Прудников:

Это был их минус. Они были очень массивные. Они быстрее устают? Там же парилка? Артём Прудников:

Да. А вы туда что-то с собой берёте? Водичку, например? Артём Прудников:

Водичку.