БАТЭ обыграл «Атлетик» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов - 2:1

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

В составе борисовчан по голу забили Денис Поляков и Александр Карницкий. У гостей ответный мяч провел Ариц Адурис.

Матч прошел во вторник, 30 сентября на «Борисов-Арене».

Напомним, БАТЭ в первом туре в гостях крупно проиграл «Порту» (0:6), а «Атлетик» дома сыграл вничью с донецким «Шахтером» (0:0).