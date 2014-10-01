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БАТЭ обыграл «Атлетик» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов - 2:1

01 октября 2014 06:52
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Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли «Атлетик» из Бильбао со счетом 2:1.

В составе борисовчан по голу забили Денис Поляков и Александр Карницкий. У гостей ответный мяч провел Ариц Адурис.

Матч прошел во вторник, 30 сентября на «Борисов-Арене».

Напомним, БАТЭ в первом туре в гостях крупно проиграл «Порту» (0:6), а «Атлетик» дома сыграл вничью с донецким «Шахтером» (0:0).

В третьем туре 21 октября БАТЭ примет «Шахтер», а «Атлетик» отправится в гости к «Порту».

# Футбол

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