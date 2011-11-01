БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1

К единственному голу в первом тайме привела ошибка защитников БАТЭ, купившихся на хитрость Златана Ибрагимовича, который, находясь в офсайде, не стал принимать пас от Робиньо. И тогда Робиньо сам догнал адресованный партнеру мяч, в то время как игроки БАТЭ остановились, ожидая свистка судьи. Но игра не была остановлена, и Робиньо вывел Ибрагимовича, который снова включился в борьбу, на завершающий удар. И шведский форвард боснийских кровей катнул мяч в сетку мимо бросившегося ему навстречу голкипера борисовчан Александра Гутора.