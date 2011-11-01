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БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1

01 ноября 2011 19:46
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К единственному голу в первом тайме привела ошибка защитников БАТЭ, купившихся на хитрость Златана Ибрагимовича, который, находясь в офсайде, не стал принимать пас от Робиньо. И тогда Робиньо сам догнал адресованный партнеру мяч, в то время как игроки БАТЭ остановились, ожидая свистка судьи. Но игра не была остановлена, и Робиньо вывел Ибрагимовича, который снова включился в борьбу, на завершающий удар. И шведский форвард боснийских кровей катнул мяч в сетку мимо бросившегося ему навстречу голкипера борисовчан Александра Гутора.

БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1-1

БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1-3

БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1-5

БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1-7

БАТЭ-«МИЛАН»: 1:1-9

Борисовчане сравняли счет в начале второго тайма. Пенальти за нарушение в чужой штрафной площади против Артема Концевого реализовал Ренан Брессан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

# ФК БАТЭ

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