БАТЭ – Милан. Галлиани: Я уже второй раз в Минске и второй раз наша команда играет с БАТЭ

Уже с самого утра в городе царила предматчевая обстановка. Изучать географию можно было в лицах. На звездную игру приехали болельщики из разных стран мира.

- Я приехал из Китая и хочу посмотреть на команду «Милан», Ибрагима и других футболистов.

- Я поддерживаю команду «Милан» еще с тех пор, когда жил в Абу-Даби, с тех пор, когда они к нам приезжали. Фанат уже лет десять. Лучшей команды не знаю.

Миланский дизайнер Альберто со своими друзьями за кумирами следует буквально по пятам.

Альберто:

Приехали вчера, надеемся на победу. Но это будет сложно, ведь Касан травмирован. У него небольшое повреждение. Но рассчитываем на первое место в группе.

Пока они вышли на променад у стадиона «Динамо», но к вечеру экипировавшись черно-красной амуницией и свистелками, они вернутся.

Наша съемочная группа отправилась в настоящий фан-эпицентр — к гостинице, где остановилась легенда. После полудня нам все же удалось встретиться с вице-президентом клуба Адриано Галлиани. Между автографами и разговорами по телефону он дал нам эксклюзивное интервью, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Адриано Галлиани, вице-президент футбольного клуба «Милан»:

Я уже второй раз в Минске и второй раз наша команда играет с БАТЭ. Минск мне очень нравится — хорошая гостиница, подобающий сервис. Сейчас я поеду гулять по Минску на обзорную экскурсию.

40 минут на экскурсию. Сесть на хвост вип-персоне нам не удалось. Однако, кое-что от нас не ускользнуло. Нам шепнули на ухо, что Галлиане, проехав по центру, отправился к «Минск-Арене», от которой он остался в восторге.

Личный шеф-повар Микеле с командой уже четверть века. О вкусах он еще поспорит. И пускай среди футболистов нет приверед, меню строго по назначению. Фаршированная куриная грудка и утка по-белорусски достались лишь ему.

Микеле, повар футбольного клуба «Милан»:

Только итальянская кухня. Игроки должны питаться по тем нормам, которые им предписывают диетологи. Важно, чтобы было достаточное количество углеводов. Это паста, ризотто, обязательно оливковое масло. Все привезли с собой.

Вечером в Минске десятки тысяч болельщиков увидят своих игроков на поле. И спустя 10 лет итальянские звезды снова покажут красивый футбол.