БАТЭ и «Шахтёр» разделяет всего 1 балл. Когда определится сильнейший футбольный клуб Беларуси?

Новости Беларуси. Претенденты на золото добились синхронных побед в предпоследнем туре Беларусбанк – Высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Претенденты на золото добились синхронных побед в предпоследнем туре Беларусбанк – Высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борисовский БАТЭ дома легко переиграл «Белшину» – 5:0. В рядах победителей голевым дублем отметился Максим Скавыш. После этой осечки бобруйская дружина распрощалась с Высшей лигой.
Другой претендент на чемпионство – солигорский «Шахтер» – с трудом сломил сопротивление брестского «Руха». В турнирной таблице «горняков» и БАТЭ разделяет всего 1 балл. А это значит, что новый сильнейший клуб страны может быть определен в субботу, 28 ноября. Однако не стоит исключать и возможности «золотого матча».