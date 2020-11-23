БАТЭ и «Шахтёр» разделяет всего 1 балл. Когда определится сильнейший футбольный клуб Беларуси?

Другой претендент на чемпионство – солигорский «Шахтер» – с трудом сломил сопротивление брестского «Руха». В турнирной таблице «горняков» и БАТЭ разделяет всего 1 балл. А это значит, что новый сильнейший клуб страны может быть определен в субботу, 28 ноября. Однако не стоит исключать и возможности «золотого матча».