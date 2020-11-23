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БАТЭ и «Шахтёр» разделяет всего 1 балл. Когда определится сильнейший футбольный клуб Беларуси?

23 ноября 2020 12:25
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Новости Беларуси. Претенденты на золото добились синхронных побед в предпоследнем туре Беларусбанк – Высшей лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ и «Шахтёр» разделяет всего 1 балл. Когда определится сильнейший футбольный клуб Беларуси?-1

Борисовский БАТЭ дома легко переиграл «Белшину» – 5:0. В рядах победителей голевым дублем отметился Максим Скавыш. После этой осечки бобруйская дружина распрощалась с Высшей лигой.

БАТЭ и «Шахтёр» разделяет всего 1 балл. Когда определится сильнейший футбольный клуб Беларуси?-4

Другой претендент на чемпионство – солигорский «Шахтер» – с трудом сломил сопротивление брестского «Руха». В турнирной таблице «горняков» и БАТЭ разделяет всего 1 балл. А это значит, что новый сильнейший клуб страны может быть определен в субботу, 28 ноября. Однако не стоит исключать и возможности «золотого матча».

# Футбол Беларуси # Максим Скавыш # Фотофакт

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