Новости России. Россиянин Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года, установив сразу два рекорда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости России. Россиянин Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года, установив сразу два рекорда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во-первых, он стал первым спортсменом, который смог взять титул после проигрыша на дебютном старте годичной давности. А во-вторых, россиянин впервые в истории итоговых форумов победил сразу трех игроков из топ-3.
На групповом этапе Медведев был сильнее Джоковича, в полуфинале отправил отдыхать Надаля, а в титульном противостоянии нокаутировал Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4. Примечательно также, что год российский спортсмен закончил на четвертой позиции.