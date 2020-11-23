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Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года

23 ноября 2020 12:03
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Новости России. Россиянин Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года, установив сразу два рекорда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года-1

Во-первых, он стал первым спортсменом, который смог взять титул после проигрыша на дебютном старте годичной давности. А во-вторых, россиянин впервые в истории итоговых форумов победил сразу трех игроков из топ-3.

Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года-4

На групповом этапе Медведев был сильнее Джоковича, в полуфинале отправил отдыхать Надаля, а в титульном противостоянии нокаутировал Доминика Тима – 4:6, 7:6, 6:4. Примечательно также, что год российский спортсмен закончил на четвертой позиции.

# Теннис # Даниил Медведев # Новак Джокович # Рафаэль Надаль # Доминик Тим # Фотофакт

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