Новости России. Россиянин Даниил Медведев выиграл итоговый теннисный турнир года, установив сразу два рекорда, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во-первых, он стал первым спортсменом, который смог взять титул после проигрыша на дебютном старте годичной давности. А во-вторых, россиянин впервые в истории итоговых форумов победил сразу трех игроков из топ-3.