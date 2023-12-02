Баскетболисты «Минска» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ

Подопечные Ростислава Вергуна играли на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород» и уступили со счетом 79:90. Минчане остаются единственной командой, не выигравшей ни одного матча в этом году. Следующий поединок команда проведет 7 декабря на своей площадке против «Астаны».