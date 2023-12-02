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Баскетболисты «Минска» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ

02 декабря 2023 14:58
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Баскетболисты «Минска» вновь потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Минска» потерпели очередное поражение в Единой лиге ВТБ-1

Подопечные Ростислава Вергуна играли на выезде с клубом «Пари Нижний Новгород» и уступили со счетом 79:90. Минчане остаются единственной командой, не выигравшей ни одного матча в этом году. Следующий поединок команда проведет 7 декабря на своей площадке против «Астаны».

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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