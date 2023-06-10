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Баскетбол. Сборная Беларуси победила команду России – подробности матча

10 июня 2023 15:34
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Баскетболисты национальной сборной Беларуси одержали победу над командой России в первом товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетбол. Сборная Беларуси победила команду России – подробности матча-1

Правда, на протяжении практически всего поединка подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих. Но в заключительном отрезке матча наши парни сумели найти подходы к сопернику, переломили ход встречи и, оформив преимущество, вырвались вперед. Победа со счетом 83:80.

Повторный поединок между командами пройдет 11 июня также в Москве.

# Баскетбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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