Баскетбол. Сборная Беларуси победила команду России – подробности матча

Баскетболисты национальной сборной Беларуси одержали победу над командой России в первом товарищеском матче, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, на протяжении практически всего поединка подопечные Ростислава Вергуна были в роли догоняющих. Но в заключительном отрезке матча наши парни сумели найти подходы к сопернику, переломили ход встречи и, оформив преимущество, вырвались вперед. Победа со счетом 83:80.