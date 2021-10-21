Баскетбол. Минские «Цмоки» обыграли немецкий «Крайльсхайм» в Кубке ФИБА

Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» был сильнее немецкого «Крайльсхайма» в выездной дуэли в рамках Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы здорово стартовали и сделали себе отличный задел к большому перерыву – +14. Казалось бы, играй в удовольствие и держи результат. Но нет – очередной труднообъяснимый провал в обороне. И к последней четверти впереди уже хозяева.

К чести «драконов» они смогли выйти из созданной ситуации с высоко поднятой головой. Финишный спурт и победа в кармане. Итоговые цифры – 81:77. У нас самым забивным стал Кларк. Он принес в общую копилку 19 очков. После двух туров «Цмоки» безоговорочно лидируют в группе.