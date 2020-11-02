Баскетбол. «Цмоки» уступили польскому клубу «Зелёна-Гура» в матче Лиги ВТБ

Новости Беларуси. Потерпели поражение «Цмоки». Мужской баскетбольный клуб неудачно сыграл в выездном противостоянии Лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сильнее нашего чемпиона была польская дружина «Зелена-Гура» – 89:75. «Драконы» смогли взять только вторую четверть. У нас самым результативным стал американский легионер Крис Клайберн, набравший 25 очков.

Ну а первый домашний матч «Цмоки» проведут 4 ноября. К нам пожалует французской «Шоле» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.