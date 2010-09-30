Баскетбол. Чемпионата мира: белоруски сразятся с россиянками за выход в 1/2 в Карловы Варах

Женская национальная сборная Беларуси по баскетболу, пробившаяся в четвертьфинал Чемпионата мира, переезжает из чешской Остравы в Карловы Вары. Именно там подопечные Анатолия Буяльского сыграют поединок за выход в одну вторую с командой России. Он начнется завтра в 14 часов 15 минут.

Вслед за белорусками и россиянками на площадку выйдут другие пары команд: США-Южная Корея, Франция-Испания, Австралия-Чехия. Накануне планетарного форума сборная Беларуси провела два товарищеских матча с баскетболистками России и оба раза проиграла со счетом 59:72 и 61:94.