Теннис. Азаренко одержала уверенную победу над американкой Вандервеге: 6:2, 6:1

Первая ракетка Беларуси Виктория Азаренко продолжает восхождение по турнирной сетке на соревнованиях в Японии с призовым фондом 2 млн долларов. В одной четвертой финала белоруска, 11-й номер рейтинга WTA, встречалась со 172-й в табели о рангах, американкой Коко Вандервеге, пробившейся в «основу» из квалификации. Азаренко одержала уверенную победу со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час и 7 минут.

Соперницей Виктории по полуфиналу будет Каролин Возняцки. Сегодня датчанка всего за 29 минут оформила победу над полькой Радваньской: при счете 5:0 в пользу Возняцки Агнешка отказалась от дальнейшего продолжения борьбы.