Азаренко, Соболенко и Говорцова с побед стартовали на US Open

Новости Беларуси. Еще три белорусские спортсменки успешно стартовали на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В следующий раунд шагнули Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Ольга Говорцова.

Экс-первая ракетка планеты Азаренко в 1/64 финала камня на камне не оставила от представительницы Австрии Барбары Хаас. Наша теннисистка «отжалела» сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2.