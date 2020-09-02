Азаренко, Соболенко и Говорцова с побед стартовали на US Open
Новости Беларуси. Еще три белорусские спортсменки успешно стартовали на US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В следующий раунд шагнули Виктория Азаренко, Арина Соболенко и Ольга Говорцова.
Экс-первая ракетка планеты Азаренко в 1/64 финала камня на камне не оставила от представительницы Австрии Барбары Хаас. Наша теннисистка «отжалела» сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2.
Победный почин поддержала Арина Соболенко. Правда, ей пришлось больше помучаться с Оушен Доден. Несмотря на разницу в мировом рейтинге более чем на 100 позиций, француженка оказала весьма серьезное сопротивление. Но, тем не менее, белоруска была сильнее в двух партиях – 7:6, 6:4.
Интересно, что во втором круге US Азаренко и Соболенко сыграют между собой.
И, наконец, Ольга Говорцова деклассировала американку Аишу Мухаммад – 6:1, 6:2. Но в следующем раунде ее ждет куда более серьезное испытание в лице другой представительницы звездно-полосатого флага – Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат США завершится 13 сентября.