«Очень много перспективных». Сильнейшие атлеты страны соревнуются на ЧБ по тяжёлой атлетике
Новости Беларуси. В Минске продолжается чемпионат Беларуси по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования начались 14 сентября в Стайках.
В первый день турнира организаторы и спортсмены занимались исключительно техническими вопросами. А вот уже со вторника, 15 сентября, атлеты начали выяснять, кто из них сильнее.
В чемпионате участвуют спортсмены со всей страны. Для многих этот старт – один из важнейших испытаний и шанс заявить о себе, а для лидеров – возможность в очередной раз проверить свои силы.
Турнир должен был стать отборочным к чемпионату Европы, который планировался пройти в Москве, но из-за пандемии коронавируса не случится. Однако этот факт не лишил спортсменов мотивации, тем более что на соревнованиях присутствуют представители тренерского штаба сборной Беларуси.
Валентин Короткин, главный тренер сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Очень много перспективных, что показал недавно чемпионат Европы – в прошлом году, который был в Израиле. Девочки хорошие, перспективные, как до 17 лет, так и до 20 лет. Уже они начинают врываться во взрослую команду.
Соревнования завершатся в субботу, 19 сентября. 18 сентября силами померятся женщины в весовой категории до 81, 87 и свыше 87 килограммов, а также мужчины – до 89, 96 и 102 килограммов.