«Очень много перспективных». Сильнейшие атлеты страны соревнуются на ЧБ по тяжёлой атлетике

В первый день турнира организаторы и спортсмены занимались исключительно техническими вопросами. А вот уже со вторника, 15 сентября, атлеты начали выяснять, кто из них сильнее.

В чемпионате участвуют спортсмены со всей страны. Для многих этот старт – один из важнейших испытаний и шанс заявить о себе, а для лидеров – возможность в очередной раз проверить свои силы.

Турнир должен был стать отборочным к чемпионату Европы, который планировался пройти в Москве, но из-за пандемии коронавируса не случится. Однако этот факт не лишил спортсменов мотивации, тем более что на соревнованиях присутствуют представители тренерского штаба сборной Беларуси.