Автогонщик Джолион Палмер – о соревнованиях, травмах, брате и своих мечтах

Формула-1 – очень опасный вид спорта. За свою карьеру каждый гонщик хоть раз находился лицом к лицу со смертью.

Джолион Палмер, гонщик:

Все было очень серьезно. Больше всех переживали родители. Ведь они мне говорили о риске того, что я не поправлюсь.

Британский гонщик Джолион Палмер рассказал «BBC Sport» о тяжелом периоде в своей жизни. На момент интервью Палмер еще ни разу не участвовал в заездах Формулы-1. Но он знал печальную историю молодого гонщика Жюля Бьянки, со дня смерти которого не прошло и года.

В возрасте 16 лет после аварии на квадроцикле Джолион пал в кому. Последствия: потеря почки, прокол легкого, повреждение печени и большая потеря крови.

Джолион Палмер, гонщик:

Мои дела были очень плохи. Веселья ради мы с друзьями решили погонять на квадроциклах. Я был близок к победе, но резко обернулся, потерял равновесие и врезался в дерево.

Юноша очнулся в окружении докторов. Его на вертолете доставили в больницу. Палмер 3 дня находился без сознания. Родителям сказали готовиться к худшему.

Джолион Палмер, гонщик:

Очень хорошо, что я не осознавал всю опасность своего положения.

Когда я очнулся, моей первой мыслью была: «Черт подери, я же могу пропустить следующую гонку!»

Для многих подобный случай послужил бы уроком: лучше отказаться от большого спорта и заняться спокойной сидячей работой. Но Палмера это не остановило.

Джолион Палмер, гонщик:

Я не могу представить себя офисным работником. Меня всегда тянуло на улицу и хотелось заниматься чем-нибудь спортивным.

Родители также не препятствовали осуществлению его мечты.

Джолион Палмер, гонщик:

Моя мама очень боялась того, что я снова сяду за руль квадроцикла. Но она ничего не имела против гоночного авто. Думаю, если бы я тогда попал в аварию на монопосте, она бы испугалась гораздо сильнее.

Джонатан Палмер на протяжении 6 лет (с 1983 года) участвовал в гонках Формулы-1. Выступал за команды «Уильямс», «RAM», «Цакспид» и «Тиррелл».

Джолион Палмер, гонщик:

Я никогда не видел выступлений отца. Он был гонщиком среднего уровня, а по телевидению редко показывали таких спортсменов. На экранах всегда мелькали Ален Прост и Айртон Сенна. Телевизионщиков мало интересовало, на что способен Джонатан Палмер. Я чаще просматривал видеозаписи с его участием более раннего периода, до того, как она попал в Формулу-1, Формулу-3 и Формулу-2. Они гораздо интереснее, так как в этих гонках отец мог побороться за звание чемпиона. Я смотрел Формулу-1 с самого раннего детства, катался на картинге ради удовольствия. Но только в 12 лет я понял, что хочу выступать в Формуле-1.

Успех Фернандо Алонсо в сезоне-2003 укрепил желание юноши построить карьеру гонщика. Испанец стал самым молодым чемпионом Формулы-1. Эта победа вдохновила Палмера на спорт. Он вспоминает, как не мог оторвать глаз от экрана, когда в 2005 году Алонсо выиграл свой первый титул чемпиона мира.

Джолион Палмер, гонщик:

Команда «Феррари» была очень сильной, однако выступления ее участников были довольно скучными. Но все изменилось, когда на трассе появился Алонсо и «утер нос» Шумахеру. Я всегда поддерживал аутсайдеров. Я болел за Фернандо и очень хотел, чтобы он стал чемпионом. Кстати, тачка у него была потрясающая. Конечно же, в тот период я был большим фанатом Алонсо. И невозможно было поверить, что однажды я смогу соревноваться с ним, но за рулем я не думал бы об этом.

В 2009 году во время заезда Формулы-2 на трассе Брэндс Хэтч произошла трагедия. Скончался Генри Сертис – сын чемпиона мира-1964 Джона Сертиса. Он умер от удара колесом о голову, отлетевшего от авто соперника. Палмер-старший в тот момент ехал впереди Сертиса.

Джонатан Палмер, бывший гонщик:

Я знал Генри, и никто не мог подумать, что подобное может произойти. Но когда это случилось, для всех это стало огромным потрясением. Генри был прямо у меня на хвосте, и будь я на полсекунды ближе, кто знает, на его месте мог оказаться я. В такие моменты особенно понимаешь, насколько хрупка человеческая жизнь.

А пока что Палмер-младший терпеливо ожидает момента, когда он сможет побороться за звание полноправного участника гонок Формулы-1.

В 2014 году Джойлон Палмер одержал победу в гонке серии GP2. «Форс Индия» пригласила его на тесты еще до того, как Палмер подписал с командой «Лотус» договор о назначении его водителем-испытателем и запасным гонщиком. В результате в прошлом году Палмер-младший участвовал сразу в нескольких тренировочных сессиях.

После Перехода Ромена Грожана из коллектива «Лотус» в американскую команду «Хаас» у Палмера появился шанс выступать в Формуле-1 на постоянной основе.

Группа «Рено» официально завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций «Лотуса». Палмер вместе с датчанином Магнуссеном подписали контракт на сезон-2016.

Сейчас он мог бы быть среди элиты мирового мотоспорта. Однако гонщик не планирует кардинально менять свой образ жизни.

Джолион Палмер, гонщик:

Я не вижу себя в Монако или в других излюбленных гонщиками странах. Я живу в Лондоне. Мне там очень нравится, там мои друзья рядом. Я люблю ходить с ними в паб, иногда мы смотрим футбол. Все мои приятели учились со мной в одной школе. Они не занимаются гонками, но с недавнего времени следят за всеми событиями из мира Формулы-1 и болеют за меня. Они уже привыкли к тому, что меня узнают на улице. По правде говоря, я считаю себя обычным парнем. На трассе я полностью сосредоточен на Формуле-1. Но все меняется, когда я возвращаюсь домой. Я становлюсь обычным человеком, как все.

Если бы не гонки, лондонец вполне мог бы заняться профессиональным футболом.

Джолион Палмер, гонщик:

Я был немного похож на Филиппа Лама. Для меня позиция правого атакующего защитника была самой удобной. Также я был хорош в центре полузащиты.

Я много играл в футбол до 13 лет и даже выступал за «Сассекс». Но с началом гоночных соревнований я стал играть реже, да и то в мини-футбол.

Несмотря на талант владения мячом, никто не сомневался, что юный Джолион заразится гонками и пойдет по стопам отца.

Палмер очень рад тому, что у них с братом теплые отношения. Уильям Палмер – подающий большие надежды гонщик, на 6 лет младше Джолиона. Из-за разницы в возрасте у братьев нет возможности встретиться на одном круге, однако кое в чем они все-таки могут посоревноваться.

Джолион Палмер, гонщик:

Он всегда меня обыгрывает в компьютерных гонках. Меня это страшно бесит и я выхожу из игры. Я на самом деле не умею принимать поражение. Зато я «сделал» его в ФИФА. И пусть Уилл лучше меня играет в гоночные симуляторы, в ФИФА ему меня не одолеть.

К счастью, однажды мы сможем встретиться на соревнованиях Формулы-1. В 2015 году брат завоевал титул «Британский гонщик года» и «Международный гонщик года» по версии журнала «Autosport». «McLaren Autosport BRDC» – самая престижная награда для начинающих британских гонщиков. И это значит, что в этом году он будет тестировать «Макларен».

Джолион Палмер, гонщик:

Я в шоке от успехов Уилла. Тестировать такое авто в 19 лет. Будет очень здорово, если я смогу достичь такого же уровня через несколько лет. Мы будем соревноваться на одной трассе: я, уже признанный пилот, и мой брат-новичок.

Палмер не понаслышке знает, что карьера гонщика Формулы-1 может закончиться, едва начавшись. Если сразу не показать, на что ты способен, всегда найдется другой, более талантливый пилот или гонщик с большими финансами, который поджидает удобный момент, чтобы заменить тебя на трассе.

Палмер считает себя мастером обгона. При этом понимает, что ему нужно показывать себя сразу же после старта и вдобавок ко всему не опозорить фамилию.

Джолион Палмер, гонщик:

Мой отец никогда не поднимался на пьедестал. И мне приятно, что ученик превзошел учителя. Не могу дождаться начала «Гран-при Австралии». На тестировании всегда сложно определить, как ты выглядишь на уровне соперников. Даже если мы не пройдем квалификацию в топ-10, для меня самое главное – достойно откатать гонку. Я буду чертовски рад, если в своем первом выступлении смогу прийти к финишу в тройке лидеров.