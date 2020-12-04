Артём Параховский стал игроком «Цмоки-Минск»

Новости Беларуси. Усиление состава под Лигу ВТБ и Лигу чемпионов. Новым игроком минских «Цмоков» стал белорусский центровой Артем Параховский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Усиление состава под Лигу ВТБ и Лигу чемпионов. Новым игроком минских «Цмоков» стал белорусский центровой Артем Параховский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В юности баскетболист выступал за океаном в NCAA, а в 2010-м даже поиграл за «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА. За следующие десять лет Параховский сменил десять команд, успев побывать в чемпионатах Латвии, Украины, Турции, Израиля, России, Литвы, Сербии и Франции. Нынешний сезон один из лидеров сборной начал в статусе свободного агента.
Отметим, Параховский и «Цмоки-Минск» подписали так называемый открытый контракт. Это означает, что в случае получения более интересного предложения игрок может покинуть клуб.