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Артём Параховский стал игроком «Цмоки-Минск»

04 декабря 2020 20:09
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Новости Беларуси. Усиление состава под Лигу ВТБ и Лигу чемпионов. Новым игроком минских «Цмоков» стал белорусский центровой Артем Параховский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Артём Параховский стал игроком «Цмоки-Минск»-1

В юности баскетболист выступал за океаном в NCAA, а в 2010-м даже поиграл за «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА. За следующие десять лет Параховский сменил десять команд, успев побывать в чемпионатах Латвии, Украины, Турции, Израиля, России, Литвы, Сербии и Франции. Нынешний сезон один из лидеров сборной начал в статусе свободного агента.

Артём Параховский стал игроком «Цмоки-Минск»-4

Отметим, Параховский и «Цмоки-Минск» подписали так называемый открытый контракт. Это означает, что в случае получения более интересного предложения игрок может покинуть клуб.

# Баскетбол # Артем Параховский # Фотофакт

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