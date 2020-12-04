Артём Параховский стал игроком «Цмоки-Минск»

В юности баскетболист выступал за океаном в NCAA, а в 2010-м даже поиграл за «Бостон Селтикс» в Летней лиге НБА. За следующие десять лет Параховский сменил десять команд, успев побывать в чемпионатах Латвии, Украины, Турции, Израиля, России, Литвы, Сербии и Франции. Нынешний сезон один из лидеров сборной начал в статусе свободного агента.