Артур Жоль: У сборной Беларуси по хоккею виден четкий тренерский почерк

На вопросы ведущего программы «Горячий лед» на СТВ отвечает хоккейный обозреватель газеты «Прессбол» Артур Жоль.

Сборная Беларуси завершила борьбу в четвертьфинале, а вот наши обидчики – канадцы – в итоге примерили золотые медали 79-го чемпионата мира.

Родоначальники хоккея блестяще прошли весь турнир и в финале сокрушили своих самых, пожалуй, принципиальных соперников – россиян.

Кстати, команда под руководством Олега Знарка также собрала весьма боеспособный состав, если исходить хотя бы из нападения и вратарской линий, но цельной игры на турнире так и не продемонстрировала. Возможно, причина в том, что к чемпионату готовились одни, а поехали в итоге другие. Знарок решил сделать ставку на НХЛовцев, большинство из которых были откровенно вымотаны после долгого сезона.

В финале прибывшие с корабля на бал российские звезды выступили в роли мальчиков для битья. У канадцев выбор игроков куда богаче, да и выставили они по большей части хоккеистов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли и жаждавших сатисфакции.

По ходу турнира подопечные Тодда Макленнана не оставили шансов никому из соперников: 10 побед в 10 проведенных матчах. В финале Кросби и компания разгромили россиян – 6:1. Показательна статистика бросков – 37:12.

За весь второй период у россиян – всего один выстрел в створ. А капитан сборной Канады Сидни Кросби по итогам турнира стал 26 хоккеистом-членом «тройного золотого клуба». На счету Кросби теперь есть победы на Олимпийских играх, розыгрыше Кубка Стэнли и чемпионате мира.

Канадцы – чемпионы мира. Они одержали 10 побед в 10 матчах, забросили по 6,5 шайб в среднем за игру. Их вообще реально было остановить на этом чемпионате?

Артур Жоль, хоккейный обозреватель газеты «Прессбол»:

Нет. Если это не получилось у России, не получилось у Чехов. Да ни у кого не получилось.

А с французами? Я не видел эту игру, но счет очень интригующий – 3:4. Что случилось у французов?

Артур Жоль:

Нельзя же в каждом матче забрасывать по 10 шайб. Где-то можно и расслабиться. Я думаю, что канадцы и не слишком много сил отдавали в этой игре просто.

Хорошо. Давайте поговорим о нашей сборной. Многие отмечали блестящую физическую готовность хоккеистов. То, что они играли в прессинг против самых грозных соперников. Это сказалась работа тренера по физподготовке Владимира Буре?

Артур Жоль:

Да, определенно. Вообще, у команды виден четкий тренерский почерк. Мы видим систему, мы видим, как игроки эту систему выполняют, они готовы выполнять эту систему. И одним из требований этого активного хоккея была как раз отменная физическая подготовка. И Буре удалось добиться того, что игроки просто в потрясающей форме подошли к чемпионату мира. У них хватало сил не только бегать на одних скоростях с фаворитами, но и постоянно прессинговать, бортовать в чужой зоне, в своей.

Перед стартом чемпионата многие говорили, что защита – самое слабое место нашей сборной. Не добавлял спокойствия и тот факт, что не приехали железные игроки основы – Денисов, Граборенко. Тем не менее Льюис сделал ставку на молодых парней, того же Евенко. Вас удивила уверенная игра защитной линии нашей команды?

Артур Жоль:

Да, меня поначалу удивляла. Но во время чемпионата мира я беседовал с Александром Журиком, ассистентом Дэйва Льюиса, который специализируется как раз на работе с обороной. Я ему тоже задавал этот вопрос, что команда классно смотрится сзади – в чем здесь секрет. И он ответил: «Исходя из своего опыта, я знаю, что защитник уверенно играет тогда, когда он четко знает, что делать с шайбой». Наши защитники, как и вся команда в целом, четко знала, что делать. Когда ты знаешь, что делать, ты спокоен, ты не волнуешься. И пускай ты молод, но ты, в общем-то, готов играть классно. И поэтому, опять же, я вижу в этой уверенной игрек обороны тоже тренерское влияние.

Перейдем на личности. Кому из наших хоккеистов этот чемпионат мира особенно удался и кто, персонально для вас, Артур, стал открытием этого турнира?

Артур Жоль:

Все говорили, и это не секрет, что звено Калюжного, конечно, сработало классно. Алексей просто здорово связал братьев Костицыных, именно их первая тройка, которая стала ударной. Вообще, сложно кого-то выделить. потому что мы были сильны именно командой. Хотя лично меня просто очаровала история Ковыршина, который, в общем-то, в последний момент, отсеянный от состава в пользу Михаила Грабовского, попал на чемпионат во много благодаря врачам «Айлендерс», но забросил две шайбы в важнейшем матче – против Дании, красивейший год финнам. Просто сказочная история.

По итогам чемпионата мира стали известны соперники нашей сборной в олимпийском квалификационном турнире, который пройдет в Минске с 1 по 4 сентября 2016 года.

За право поехать в корейский Пхенчхан наши парни будут бороться со словенцами, датчанами, а также представителями пока неизвестной сборной с более ранней стадии квалификации.

Определены и соперники белорусов на следующем чемпионате мира, который пройдет в России. Здесь старые знакомые, с которыми подопечные Дэйва Льюиса встречались в Чехии: канадцы, финны, американцы, словаки, а еще французы, немцы и вернувшиеся в элиту венгры.

Артур, давайте коротко по этим таблицам. В квалификационном олимпийском турнире соперник, наверное, во всех группах примерно одного уровня. Гораздо важнее, что играть мы будем дома. Согласны?

Артур Жоль:

Да, согласен. Хотя, в общем-то, мне не очень понравилась наша группа, несмотря на то, что мы заняли девятое место и имеем лучший рейтинг среди всех тех сборных, которые будут отбираться через последний квалификационный раунд. Дания и Словения – это совсем команды не подарок. И мне они видятся более неудобными соперниками, чем, например, Франция или Казахстан.

Но здесь же болельщики наши будут. Все-таки это большое дело, что в Минске. Болельщики – это важно. Это фактически седьмой игрой на площадке.

Артур Жоль:

Да, конечно.

Давайте вернемся в чемпионату мира. Хозяева планетарного форума 2017 года – Германия и Франция – в нашей группе. Теоретические, если придется бороться за выживание, это усложняет дело, потому что немцы и французы будут обладать иммунитетом от вылета.

Артур Жоль:

Да, но, насколько я знаю, есть такой пункт в Регламенте IIHF, что Международная федерация хоккея может на свое усмотрение произвести одну ротацию между группами уже после того, как рейтинг известен, в пределах соседних команд. И я думаю, что IIHF додумается еще развести по разным группа Францию и германию, потому что ситуация складывается парадоксальная.