Прямой эфир

Арина Соболенко завершит 2024 год в ранге первой ракетки мира

06 ноября 2024 12:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко завершит год в ранге первой ракетки мира, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко завершит 2024 год в ранге первой ракетки мира-1

Это стало известно после поражения главной конкурентки белоруски – польки Иги Швентек – во втором туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Швентек встречалась с Кори Гауфф и не смогла справиться с напором американки. Второй номер рейтинга в итоге уступила со счетом 3:6, 4:6. Польская теннисистка могла претендовать на первое место лишь в случае побед во всех матчах группы. 

6 ноября заключительный матч предварительного этапа проведет Арина Соболенко. Первая ракетка мира встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Белоруска уже выиграла два матча и досрочно гарантировала себе место в полуфинале. Вторую путевку в этот раунд в очном противостоянии разыграют китаянка Чжэнь Циньвэнь и итальянка Жасмин Паолини. Итоговый турнир года завершится 9 ноября, действующей чемпионкой является Ига Швентек.

# Теннис # Арина Соболенко

Другие новости рубрики

Все новости
Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ
06 ноября 2024 12:35

Голкипер «Филадельфии» Алексей Колосов провёл третий матч в НХЛ

Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии
06 ноября 2024 12:34

Сборная Беларуси по мини-футболу победой завершила выступление на турнире в Венгрии

Уровень соперников будет хороший – Степан Пономарёв о Кубке ПСК
05 ноября 2024 20:10

Уровень соперников будет хороший – Степан Пономарёв о Кубке ПСК