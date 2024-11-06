Арина Соболенко завершит 2024 год в ранге первой ракетки мира

Это стало известно после поражения главной конкурентки белоруски – польки Иги Швентек – во втором туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Швентек встречалась с Кори Гауфф и не смогла справиться с напором американки. Второй номер рейтинга в итоге уступила со счетом 3:6, 4:6. Польская теннисистка могла претендовать на первое место лишь в случае побед во всех матчах группы.

6 ноября заключительный матч предварительного этапа проведет Арина Соболенко. Первая ракетка мира встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Белоруска уже выиграла два матча и досрочно гарантировала себе место в полуфинале. Вторую путевку в этот раунд в очном противостоянии разыграют китаянка Чжэнь Циньвэнь и итальянка Жасмин Паолини. Итоговый турнир года завершится 9 ноября, действующей чемпионкой является Ига Швентек.