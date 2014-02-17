Антона Кушнира с «золотом» поздравил Президент Беларуси: Олимпийские игры в Сочи запомнятся настоящим триумфом белорусской школы фристайла!

Новости Олимпиады. Эффектный полёт и безупречное приземление. Кушнир не вышел в финал олимпиады в Ванкувере, тогда — впервые олимпийским чемпионом во фристайле и вообще зимней олимпиады стал Алексей Гришин. Теперь ситуация повторилась с точностью до наоборот — не выход в финал Гришина и блистательный полет в сочинском небе Антона Кушнира — и высшая справедливость — вторую олимпиаду подряд белорусская школа фристайла демонстрирует — нам нет равных! Антон поддержал феерическую победу в Сочи Аллы Цупер. Белорусы — на высоте!!!



Когда в апреле 2010-го Антону Кушниру вручали Большой хрустальный глобус, он не слишком радовался этой награде. Хотя прежде в белорусском фристайле никто такого успеха не добивался. Причину недовольства знают все любители спорта. Кушнир - главный неудачник Олимпиады в Ванкувере. В Канаду он ехал лидером сезона, выиграв всё и вся, а на главных стартах четырехлетия не прошел квалификацию.



Такой удар судьбы способны выдержать только сильные духом. И Антон – из их числа. Сжав зубы, он произнес: «Недоделанных дел я не оставляю». Следующие четыре года спортсмен чередовал тренировки и выступления с лечением травм. Зарядился положительной энергией на домашнем этапе Кубка мира, который впервые принимали у себя Раубичи. Вспомнил, до чего это приятно – стоять на верхней ступени пьедестала.



В нынешнем сезоне дважды был в призах – стал вторым на этапе Кубка мира в китайском Бейда-Лейк и первым – в американском Дир-Вэлли.

На Игры в Сочи Антон отправился с твердым намерением выиграть медаль.



Сегодня Кушнир подтвердил истину: на Олимпиаде медали малой кровью не даются. Нужно рискнуть, показать максимум возможностей, наконец, пойти ва-банк. Такой же спортивный подвиг совершила Алла Цупер. Антон оказался единственным из белорусов, кто дошел до четверки сильнейших. В решающем раунде он заявил тройное сальто с пятью пируэтами с высочайшим коэффициентом сложности. Этот «трюк» отваживаются делать единицы. В 2002-м в Солт-Лейк-Сити, исполнив похожий прыжок, олимпийским чемпионом стал чех Алеш Валента. В 2010-м в Ванкувере – серебро выиграл американец Джерет Петерсон. Идеально выписав фигуры и четко приземлившись, белорус получил лучшую оценку дня. Превысить его баллы не удалось никому.



Есть пятое золото Беларуси!!! Антон Кушнир – олимпийский чемпион по фристайлу в дисциплине «лыжная акробатика».



С блистательной победой на Олимпиаде Антона Кушнира поздравил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Дорогой Антон!

Сегодня тобой вписана новая страница в историю мирового спорта.

К этому успеху ты пришел через годы изнурительных тренировок и выпавшие на твою долю испытания. Вся страна с замиранием сердца переживала за тебя, и ты подарил нам праздник.

Олимпийские игры в Сочи запомнятся настоящим триумфом белорусской школы фристайла!

Спасибо за это всему коллективу национальной команды!

Желаю крепкого здоровья и дальнейших успехов» - говорится в поздравительной телеграмме Главы государства.

