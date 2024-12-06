Антон Смольский стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону, который стартовал в Ханты-Мансийске, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей команды чисто отстрелялся на обоих огневых рубежах и был одним из быстрейших на дистанции в 10 километров. На финише белорус показал лучший результат, выиграв всего три десятые секунды у россиянина Эдуарда Латыпова. Дмитрий Лазовский оказался в итоговом протоколе на 11-й строке, Никита Лобастов – 26-й, Иван Тулатин расположился вслед за ним, Максим Воробей – 29-й.

Программу соревнований открыла женская спринтерская гонка на 7,5 километра. Лучшей из белорусок стала Динара Смольская, которая заняла шестое место. Анна Сола с четырьмя штрафными кругами расположилась на 15-й позиции, Аделина Сабитова стала 24-й, Ирина Кручинкина-Шаклеина – 32-й, Анна Пестерева – 41-я. 7 декабря в Ханты-Мансийске пройдут гонки преследования.