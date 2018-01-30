Андрей Горбунов будет играть за «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают усиливать свои составы перед стартом очередного внутреннего сезона. Минское «Динамо» 30 января объявило о подписании известного голкипера Андрея Горбунова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают усиливать свои составы перед стартом очередного внутреннего сезона. Минское «Динамо» 30 января объявило о подписании известного голкипера Андрея Горбунова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ранее уроженец Могилева уже выступал за «бело-голубых» с 2008 по 2011 год. В тот период он защищал последний рубеж столичной команды в 74 играх, отстояв «на ноль» в 29 из них. Затем в карьере Горбунова были «Неман», БАТЭ и греческий «Атромитос».
В последнее время дела белорусского вратаря в Афинах не ладились, он не имел игровой практики, и решил вернуться на родину.