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Андрей Горбунов будет играть за «Динамо»

30 января 2018 21:06
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают усиливать свои составы перед стартом очередного внутреннего сезона. Минское «Динамо» 30 января объявило о подписании известного голкипера Андрея Горбунова, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Горбунов будет играть за «Динамо»-1

Ранее уроженец Могилева уже выступал за «бело-голубых» с 2008 по 2011 год. В тот период он защищал последний рубеж столичной команды в 74 играх, отстояв «на ноль» в 29 из них. Затем в карьере Горбунова были «Неман», БАТЭ и греческий «Атромитос».

Андрей Горбунов будет играть за «Динамо»-4

В последнее время дела белорусского вратаря в Афинах не ладились, он не имел игровой практики, и решил вернуться на родину.

# Футбол Беларуси # Фотофакт # Андрей Горбунов

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