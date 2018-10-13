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Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018

13 октября 2018 20:25
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Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018-1

В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем наша спортсменка заняла третье место. В финале она преодолела дистанцию за 59,76 секунды. Золото выиграла россиянка Полина Егорова, серебро у Ангелины Кехлер из Германии.

# Спортивные соревнования # Анастасия Шкурдай # Фотофакт

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