Анастасия Шкурдай заняла третье место на дистанции 100 метров на Юношеской ОИ-2018

Новости Беларуси. Белоруска Анастасия Шкурдай завоевала бронзовую награду на третьих Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В плавании на дистанции 100 метров баттерфляем наша спортсменка заняла третье место. В финале она преодолела дистанцию за 59,76 секунды. Золото выиграла россиянка Полина Егорова, серебро у Ангелины Кехлер из Германии.