Анастасия Мирончик-Иванова об итогах детского конкурса: «Все рисунки достойны победы, все они особенные»

Новости Беларуси. Подведены итоги республиканского конкурса детского рисунка «Подружись со спортом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его победителями стали Матвей Шибанов с работой «Готовим будущего чемпиона» и Антон Силивестров с рисунком «В спорте растет чемпион».

Из 70 работ, которые попали в финал, жюри выбрало тройки призеров в двух возрастных категориях: младшая, где участвовали дети 1-3 классов и старшая, ребята из 4-6-х. Примечательно, что оценивали ребят профессиональные спортсмены: олимпийские чемпионы, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Арина Соболенко сделала свой выбор сразу после победы на турнире в Абу-Даби, так же онлайн проголосовали Антон Кушнир и Евгений Королек, а вот Екатерина Галкина, Юрий Жуковский и Анастасия Мирончик-Иванова увидели работы воочию.

Анастасия Мирончик-Иванова, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике:

Работа с детьми – неважно, с рисунками либо в детском доме – это уже заряд позитива, позитивных эмоций, тепла душевного и невероятных чувств. И мы терялись в выборе, потому что все рисунки достойны победы, все они особенные.

Павел Васильев, главный специалист Президентского спортивного клуба:

Интерес к этому конкурсу все больше возрастает, и уже буквально сегодня мы получали звонки от родителей школьников, которые хотели бы принять участие в следующем сезоне. Все участники на самом деле уже получили ряд приятных сюрпризов. В первую очередь это большие билборды, которые размещены во всем Минске, а также возможность провести интересно время в детском оздоровительном лагере «Зубренок». А всех финалистов (это 70 человек) ждут также приятные призы и подарки от Президентского спортивного клуба.