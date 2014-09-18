Американские СМИ: российская теннисистка Мария Шарапова и болгарский теннисист Григор Димитров расстались

Новости России. 27-летняя Мария Шарапова и ее 23-летний возлюбленный Григор Димитров, по информации американских СМИ, больше не вместе.

Предполагаемой причиной расставания пары является то, что спортсмены решили сосредоточиться на карьере. Доподлинно известно, что Шарапова и Димитров отписались друг от друга в Twitter.

Ранее светские репортёры заметили, что Шарапова и Димитров не появлялись вместе в Нью-Йорке во время US OPEN, прошедшего недавно.

Напомним, Мария и Григор начали встречаться в 2013 году, по крайней мере, именно тогда теннисисты объявили об этом официально. Правда, папарацци запечатлели, как они проводят время вместе еще раньше, примерно на год.

Еще недавно Мария в интервью рассказала, что болгарский теннисист – лучшее, что случилось в ее жизни.



Мария Шарапова, теннисистка:

Григор – это лучшее, что случилось в моей жизни. Он такой милый и внимательный, а поскольку мы оба играем в теннис, он понимает меня, понимает мой образ жизни, потому что он этим тоже живет. Я его очень люблю!

Говорят, что нет более светлого праздника, чем свадьба, а расставание – это всегда трагедия.

С этим утверждением некоторые пары не согласны. Они предпочитают расставаться красиво. Сценарий праздника – та же свадьба, только наоборот, главное, чтобы супруги испытывали положительные эмоции. «Жизнь продолжается», – твердят представители белорусских праздничных агентств и предлагают варианты того, как отметить разрыв отношений. Подробности вы узнаете из видео.