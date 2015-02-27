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«Золотая шайба»: В Минске подвели итоги городских соревнований

27 февраля 2015 18:59
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Новости Беларуси. Горячий день ледовых баталий. Сегодня, 27 февраля, разрешилась главная интрига городских соревнований по хоккею «Золотая шайба». Борьба за место на пьедестале почта была действительно напряженной. Команды из каждого района сражались за звание лучшей на протяжении нескольких недель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В финальной схватке клюшки скрестили хоккеисты Центрального и Фрунзенского районов. Команда последнего со счетом 5:1 выиграла золото турнира.

Победители соревнований представят Минск на республиканских играх.

# Хоккей Беларуси

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