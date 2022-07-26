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Алёна Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс»

26 июля 2022 20:24
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На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся третий этап женских соревнований. Протяженность этого отрезка составила 134 километра. Лучший результат здесь показала датчанка Сесиль Уттруп Людвиг.

Алёна Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс»-1

Дистанцию она преодолела за 3 часа 22 минуты и 54 секунды. Преследовательницы во главе с лидером общего зачета Марианне Вос из Нидерландов отстали от лидера на 2 секунды. Белоруска Алена Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс». Наша соотечественница, которая представляет команду «Кэньен Рэйсинг», заняла в гонке 48 место.

# Велоспорт # Алена Амелюсик # Сесиль Уттруп # Марианне Вос # Фотофакт

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