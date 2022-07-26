Алёна Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс»

На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся третий этап женских соревнований. Протяженность этого отрезка составила 134 километра. Лучший результат здесь показала датчанка Сесиль Уттруп Людвиг.
На престижной веломногодневке «Тур де Франс» состоялся третий этап женских соревнований. Протяженность этого отрезка составила 134 километра. Лучший результат здесь показала датчанка Сесиль Уттруп Людвиг.
Дистанцию она преодолела за 3 часа 22 минуты и 54 секунды. Преследовательницы во главе с лидером общего зачета Марианне Вос из Нидерландов отстали от лидера на 2 секунды. Белоруска Алена Амелюсик выиграла приз самой активной гонщицы третьего этапа «Тур де Франс». Наша соотечественница, которая представляет команду «Кэньен Рэйсинг», заняла в гонке 48 место.