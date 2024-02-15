Алина Змушко вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта

Алина Змушко вышла в полуфинал дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Белоруска проплыла четыре бассейна за 2 минуты 26 секунд и 31 сотую, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Этот результат оказался восьмым среди 29 участниц и позволил уверенно отобраться в вечернюю сессию. Ранее на чемпионате мира Змушко заняла шестое место в финале на стометровке брассом, выполнив олимпийский норматив на этой дистанции.