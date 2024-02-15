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Алина Змушко вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта

15 февраля 2024 12:16
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Алина Змушко вышла в полуфинал дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Белоруска проплыла четыре бассейна за 2 минуты 26 секунд и 31 сотую, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта-1

Этот результат оказался восьмым среди 29 участниц и позволил уверенно отобраться в вечернюю сессию. Ранее на чемпионате мира Змушко заняла шестое место в финале на стометровке брассом, выполнив олимпийский норматив на этой дистанции.

# Плавание # Алина Змушко

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