Алина Горносько: за этой бронзой на ОИ стоит безумно много работы, травм, восстановлений

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020:

Она чувствовалась несмотря на то, что мы выступали почти при пустых трибунах. Но мы уже привыкли – такой год был сложный. В целом выступать было достаточно спокойно. Громко сказать, если «медаль будет неожиданная». Все равно за ней стоит безумно много работы, травм, восстановлений – очень много всего. Но в целом на Олимпийских играх решают все нервы и стабильность. Именно последний вид, лента, как говорит Ирина Юрьевна Лепарская, лента делает соревнование, лента решала многое.