Алина Горносько: за этой бронзой на ОИ стоит безумно много работы, травм, восстановлений
Новости Беларуси. В Национальном аэропорту 13 августа встретили белорусского призера Олимпиады в Токио Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале прилетов собрались друзья, коллеги, родные и близкие спортсменки. Воспитанница олимпийской чемпионки Марины Лобач, Алина Горносько показала отличное владение предметом и вошла в число призеров главных стартов четырехлетия, на которых она всем сердцем чувствовала поддержку белорусских болельщиков.
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020:
Она чувствовалась несмотря на то, что мы выступали почти при пустых трибунах. Но мы уже привыкли – такой год был сложный. В целом выступать было достаточно спокойно. Громко сказать, если «медаль будет неожиданная». Все равно за ней стоит безумно много работы, травм, восстановлений – очень много всего. Но в целом на Олимпийских играх решают все нервы и стабильность. Именно последний вид, лента, как говорит Ирина Юрьевна Лепарская, лента делает соревнование, лента решала многое.
Бронза Алины Горносько стала седьмой наградой в копилке сборной Беларуси на Олимпиаде.
Затишье на спортивных аренах Токио длиться будет недолго: совсем скоро японская столица будет принимать Паралимпийские игры. Соревнования начнутся 24 августа, и на них разыграют 539 комплектов медалей.